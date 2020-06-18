Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Петербурге за последние сутки зафиксировали 231 нового носителя коронавируса. Об этом сообщает 18 июня оперативный штаб.

Статистика в последнюю неделю демонстрирует плавное снижение петербургских показателей зараженности.

Общее число фактов заражения коронавирусом в Северной столице за всё время достигло 21 506 случаев.

Выздоровели от COVID-19 за все время в Петербурге 11 324 человека, в том числе 637 человек выписали за последние сутки.

Напомним, накануне власти объявили, что еженедельный прирост новых случаев заражения сократился на 27% в Петербурге. В то же время в городе 24-ю по счету больницу перепрофилировали под лечение COVID-19.

В России за сутки выявили 7 тыс. 790 зараженных, всего за время пандемии 561 тыс. 91 человек стал носителем коронавируса в 85 регионах.

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