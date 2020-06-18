Красноярск, , 10:54 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число подтверждённых случаев достигло 7129. Об этом 18 июня сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выписаны из больниц за всё время пандемии 2490 выздоровевших, из которых 59 — за последние сутки. Скончались за сутки в регионе четыре человека с COVID-19 (за всё время — 75).

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч человек в регионе составляет 248,0. Темп прироста за последние сутки — 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошлые сутки было выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае подтвердили почти 7 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2