Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM В нескольких городах Казахстана приостановят деятельность торгово-развлекательных центров из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили 18 июня в пресс-службе правительства республики.

Ограничения вводятся 20−21 июня в Нур-Султане, Алма-Ате, Караганде, Чимкенте, Павлодаре и Экибастузе. Работу приостановят также торговые дома, сетевые магазины и крытые рынки.

Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе. Закроют фитнес-центры, парки, скверы, набережные и пляжи. В населенных пунктах с численностью населения более 50 тыс. человек также ограничат работу парков, скверов и других общественных мест.

Кроме того, ограничивается выход на улицу для лиц старше 65 лет. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин также поручил расширить тестирование на коронавирус и увеличить количество мест в инфекционных больницах.