Краснодар, , 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе. Возраст пациентов от одного до 91 года.

«Впервые со 2 мая зафиксировано менее 70 новых случаев коронавируса», — уточнили в оперштабе.

14 новых случаев подтверждено в Краснодаре, семь выявлено носителей в Гулькевичском районе, по шесть пациентов зарегистрировано в Сочи, Геленджике и Тихорецком районе. По пять заразившихся в Армавире и Кавказском районе.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта подтверждено 5252 случая заражения коронавирусом, 3965 человек выписаны с выздоровлением, 57 человек скончались. На 18 июня в тяжёлом состоянии находятся 18 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.