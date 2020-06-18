Москва, , 10:56 — REGNUM В Москве скончался мужчина, настоявший на введении сыворотки против столбняка, несмотря на наличие аллергии. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В травмпункте, в который обращался мужчина, провели служебную проверку. «Предварительно установлено, что пациент обратился в травмпункт в связи с ранением стопы». Мужчина знал об аллергии, но, «несмотря на предложение сделать вакцину позже под наблюдением специалистов в профильном стационаре, пациент настоял на вакцинации в данный момент времени», — говорится в сообщении. Было подписано письменное информированное согласие пациента на проведение экстренной профилактики.

После введения сыворотки у мужчины началась аллергическая реакция, были проведены реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался в больнице.

«Окончательные результаты проверки будут опубликованы», — заключили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что москвич погиб в результате введения вакцины от столбняка в столичном травмпункте.