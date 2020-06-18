Пенза, , 11:22 — REGNUM В Пензенской области по информации на 18 июня число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило число зараженных. За последние сутки в регионе подтвердились 70 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выявили коронавирус у 4076 жителей региона. Выздоровели после заражения — 3371 человек, за сутки — 188 пациентов. Скончались с начала пандемии 33 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Оба умерших имели ряд сопутствующих заболеваний.

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