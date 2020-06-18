Москва, , 10:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин ожидаемо выступит перед голосованием по поправкам к Конституции, потому что это основной закон страны и необходимо массовое голосование за неё, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Думаю, что аналогично поступят и другие высшие руководители страны, разъясняя суть поправок и призывая российских граждан принять участие.

Выступление главы государства будет финалом этих обращений, и в нём он подведёт итог этой многомесячной работы», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции.

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