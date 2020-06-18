Красноярск, , 10:46 — REGNUM Количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Красноярском крае достигло 75. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки скончались четыре человека.

Тем временем, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 7 тыс. и достигло 7129. За сутки специалисты выявили 156 новых носителей. По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 2,2%.

59 пациентов выписаны из больниц с выздоровлением. Всего с начала эпидемии успешно излечились 2490 человек.

«На сегодня 563 человека под наблюдением врачей (+89 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 17 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 309 650 (+8895 за последние сутки)», — добавили в штабе.

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