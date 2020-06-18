Тула, , 10:46 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперштабе.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — сообщили в оперштабе.

Также за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 211 человек, четверо пациентов скончались.

Всего в Тульской области за период пандемии подтверждено 5712 случаев заражения, 4057 человек выздоровели, 71 умер.

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