Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено ещё 146 случаев заражения коронавирусом. Всего на Дону положительный результат теста на SARS-CoV-2 за весь период пандемии получили 8 тыс. 97 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 июня.

Новые носители коронавирусной инфекции проживают в 21 муниципальном образовании региона. Так, в Ростове-на-Дону за сутки зарегистрировано 40 случаев, в Шахтах — 35, в Мясниковском районе — 11. Большинство из новых носителей SARS-CoV-2 — 46,6% — в возрасте от 46 до 65 лет, 31,5% — в возрасте от 18 до 45 лет, около 15% — от 66 лет, 7,5% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ходе онлайн-брифинга 17 июня министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не исключила вероятность второй волны коронавирусной инфекции.

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