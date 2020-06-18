Тамбов, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Тамбовской области от COVID-19 умерли две пожилые пациентки, в результате чего суммарное количество летальных исходов в области возросло до 18 случаев. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Два смертельных случая больных с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что скончавшиеся — пациентки в возрасте 63 и 69 лет, имеющие сопутствующие хронические заболевания и госпитализированные с тяжелой двухсторонней пневмонией. Несмотря на то, что обе они были подключены к аппаратам ИВЛ, их жизни спасти не удалось.

Кроме этого, известно, что в настоящее время общее число заразившихся коронавирусом в области составляет 4 152 человека при 2 103 вылечившихся от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки.