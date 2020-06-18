Нальчик, , 10:45 — REGNUM Благоустройство 34 общественных пространств и 117 дворовых территорий запланировано в Кабардино-Балкарии в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы пройдут в 39 населенных пунктах республики, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона.

На финансирование работ по благоустройству в этом году направят 247,6 млн рублей, из них 240,2 млн — средства федеральной казны. Из регионального и местного бюджетов выделят 2,4 млн рублей и 4,9 млн рублей соответственно.

«В настоящее время ведутся работы по благоустройству территорий. Завершение мероприятий планируется в октябре текущего года», — отметили в министерстве.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2024 года и включает в себя четыре федеральных проекта «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий бюджет нацпроекта превышает 1 трлн рублей.

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