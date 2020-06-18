Тольятти, Самарская область, , 10:45 — REGNUM Пять тысяч масок поступили из китайского города-побратима Лоян в Тольятти. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, маски пришли от департамента международных отношений Народного правительства муниципалитета Лоян. Они соответствуют стандартам качества Европейского союза и вскоре будут переданы добровольцам, работающим на общественном транспорте сотрудникам и управляющим микрорайонами Тольятти.

Глава Тольятти Сергей Анташев написал благодарственное письмо в адрес Народного правительства г. Лоян, в котором высоко оценил помощь в борьбе с пандемией.

Отмечается, что в 2020 году города Лоян и Тольятти отмечают 20-летие установления побратимских отношений.

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