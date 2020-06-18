Тбилиси, , 10:49 — REGNUM Спецоперация, проведенная 17 июня в Тбилиси, не связана с задержанием российского гражданина Васамбека Бокова. Об этом журналистам телеканала «Имеди» 18 июня сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Ранее на Первом канале Грузинского телевидения сообщили об обысках на складе на Московском проспекте с применением кинологической службы. Журналисты предположили, что задержали второго фигуранта по делу Бокова.

«Следственные действия, которые прошли вчера вечером на Московском проспекте в Тбилиси, не связаны с делом Васамбека Бокова», — сообщили в СГБ журналистам.

Представители ведомства подчеркнули, что во время спецоперации никого не задерживали. Официальную информацию в СГБ обещали дать сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия начал распространять информацию, что Боков якобы готовил покушение на скандально известного журналиста Георгия Габунгию. В СГБ сообщили, что задержанному предъявлено обвинение в использовании поддельных документов, и попросили не делать «безответственных заявлений» по этому делу.

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