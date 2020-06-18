Калуга, , 14:27 — REGNUM В Калужской области будет создана Служба социального сопровождения граждан, отбывших наказание, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

На базе калужского Центра занятости населения ранее судимым лицам будет оказана поддержка не только в трудоустройстве, но и психологическая, медицинская, информационная и социально-правовая помощь. Также планируется оборудовать учреждения уголовно-исполнительной системы специальными электронными терминалами для доступа к ресурсам базы вакансий «Работа в России».

В 2020 году в регионе фиксируется уменьшение количества рецидивных преступлений и лиц, повторно преступивших закон. Вместе с тем, сложное социальное положение ранее судимых граждан, нередко не имеющих постоянного источника дохода, влияет на сохранение их криминальной активности. Остаются актуальными вопросы социальной адаптации, в том числе трудоустройства таких лиц.

«Главное — не допустить возврата на преступный путь тех, кто уже подвергался уголовному наказанию. Надо сделать всё возможное, чтобы люди, которые действительно хотят вернуться к нормальной жизни, могли найти себе применение в рамках закона и порядка», — считает заместитель губернатора области Василий Быкадоров.

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