Казань, , 10:46 — REGNUM В Татарии во время голосования на избирательных участках пропускная способность не превысит 12 человек, сообщил руководитель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По словам спикера, на входе в участки будут проводить замер температуры, раздавать одноразовые маски, перчатки и ручки. Кроме этого, на избирательных участках разместят дезинфицирующие коврики, антисептики, нанесут разметку на расстоянии 1,5 метров для соблюдения дистанции, в кабинах для голосования не будет передней шторки. По требованию Роспотребнадзора помещения станут регулярно проветривать и дезинфицировать. Граждане, пришедшие на участок, не будут передавать свой паспорт члену избирательной комиссии в руки. Контакты сведут к минимуму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офисы многофункциональных центров Татарии с 5 июня начали принимать заявления по выбору участка для голосования о внесении изменений в Конституцию РФ.

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