Афины , , 10:30 — REGNUM Расположенное на северо-востоке Греции поселение Эхинос на семь дней останется в полной изоляции из-за зафиксированной в нем вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 18 июня сообщает генеральный секретариат гражданской защиты.

Также известно, что в ночь на 18 июня в оперативном центре секретариата было проведено совещание по анализу эпидемиологической ситуации в общине Эхинос в периферии Ксанти, где с 11 июня было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом и с 15 июня от COVID-19 скончались четыре пациента.

По итогам консультаций со специалистами и главами местной власти были введены меры первого этапа по борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

«Таким образом, для предотвращения распространения заболевания введен строгий карантин и ограничен выход из дома всем жителям Эхиноса», — говорится в сообщении секретариата.

Кроме этого, сообщается, что ограничительные меры будут действовать до 06:00 25 июня, а после этого будет принято решение о продлении в Эхиносе режима изоляции или о его снятии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие стуки в Черногории было выявлено семь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.