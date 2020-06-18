Волгоград, , 10:25 — REGNUM Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа провёл дезинфекцию на территории Мамаева кургана в Волгограде, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Под обработку попали территория комплекса, дороги и фасады зданий.

Военные продезинфицировали хлорным раствором более 10 тысяч кв. м территории. Обработку проводили в специальных костюмах с применением двух авторазливочных станций и войсковых комплектов ДКВ-1. Профилактическое мероприятие провели для подготовки Мамаева кургана к торжествам 24 июня в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний.

По данным ЮВО, специальные подразделения РХБ защиты для дезинфекции сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Общая численность военнослужащих составляет около 1,2 тысяч человек.