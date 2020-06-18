Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Петербурге за последние сутки провели 23 тыс. 137 тестов на коронавирус. Об этом сообщает 18 июня городской оперативный штаб.

Это число приближено к максимальному суточному показателю, который город демонстрировал за время пандемии.

Под медицинским наблюдением находится 2 тыс. 850 человек, из них 51 — в обсерваторе, 859 — на самоизоляции.

В справочную службу по поводу коронавируса позвонили 816 человек, в экстренную службу по номеру 112 поступило 227 обращений, 64 из которых пришлось перенаправить в скорую помощь, а 51 — в полицию.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 21 275 случаев заражения COVID-19. Умерли 727 человек. Выздоровели 10 687 человек.

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