Пермь, , 10:19 — REGNUM В Пермском крае число смертей пациентов с коронавирусом превысило 100 случаев. За сутки, на утро 18 июня, скончались пять заражённых пермяков, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

От коронавирусной инфекции умерли две женщины в возрасте 88 и 90 лет и 61-летний мужчина. От черепно-мозговой травмы умерла 87-летняя женщина, от сопутствующего заболевания — мужчина в возрасте 33 лет.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе зафиксировано 102 летальных исхода пациентов, которые были заражены коронавирусом. По данным медиков, COVID-19 стал причиной летального исхода для 60 пациентов, сопутствующие заболевания — для 42 человек.