Новосибирск, , 10:19 — REGNUM В Новосибирской области 24 июня будет вестись прямая трансляция парада Победы, праздничного салюта и концерта в рамках культурного проекта «Музыка мира», сообщили в правительстве региона.

«Непосредственное обеспечение трансляции во время парада будет проведено силами телекомпаний ОТС и ГТРК-Новосибирск — в этом году на мероприятии будет задействовано в 1,5 раза больше трансляционных телекамер, — уточняют власти. — Жители Новосибирской области смогут увидеть трансляцию парада Победы во всех средах, в том числе на телеканалах, интернет-сайтах, а также в социальных сетях».

В рамках культурного проекта «Музыка мира» состоится концерт, в рамках которого будет исполнено фортепианное трио № 2, написанное Дмитрием Шостаковичем в 1944 году и посвященное памяти его ближайшего друга, советского музыкального деятеля, искусствоведа, просветителя, музыкального критика Ивана Соллертинского.

Начало трансляции парада Победы в 10:00, продолжительность — около часа. Трансляция концерта начнётся в 18:00 (время местное).