Москва, , 10:18 — REGNUM В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом 18 июня сообщил Гидрометцентр России.

В Москве предупреждение действует с 09:00 до 18:00 19 июня, в Московской области — с 09:00 до 21:00 19 июня.

«Погода потенциально опасна. Местами гроза», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Москве объявляли «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

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