Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM В параде Победы, который состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону 24 июня, примут участие военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Парадный расчёт будет состоять в основном из военнослужащих танкового батальона. Участники торжественного марша пронесут новейшие автоматы АК-12.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 24 июня состоятся два парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что присутствовать на них будут ветераны. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией зрителей к месту проведения парадов не пустят. С места событий будет организована онлайн-трансляция.

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