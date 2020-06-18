Хабаровск, , 10:20 — REGNUM Разрушенную дамбу на Амуре власти Хабаровского края смогут восстановить только к 2025 году. Предписание о восстановлении гидротехнического сооружения чиновники получили от природоохранной прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

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Дамба построена для предотвращения перераспределения основного русла реки Амур в протоку Пемзенская. Она предотвращает водозабор Хабаровска от заносов донными отложениями, защищает от повреждения опоры моста через Амур, а населённые пункты Хабаровского края и ЕАО — от размыва берегов.

Краевое казенное учреждение «Хабаровское управление автомобильных дорог», которому дамба передана в управление, не выполняло своих полномочий по содержанию и ремонту сооружения. В результате дамба находится в полуразрушенном состоянии. Специально обученный персонал для содержания дамбы в учреждении также отсутствует.

Суд по иску природоохранного прокурора обязал чиновников отремонтировать дамбу. Отремонтировать сооружение необходимо до 2025 года. Профинансировать работы обязаны краевые власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае приведены в надлежащее состояние далеко не все дамбы, разрушенные наводнением 2013 года.