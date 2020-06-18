Москва, , 10:09 — REGNUM Российские лаборатории провели 15,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 311 тыс. за минувшие сутки, сообщили 18 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, под медицинским наблюдением из-за инфекции остаются 309 тыс. человек. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России производится 8−10 млн тест-систем в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июня в Москве выздоровели 2046 пациентов с коронавирусом. Общее число вылечившихся пациентов достигло 130 431.

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