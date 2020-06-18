Черкесск, , 10:10 — REGNUM Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Карачаево-Черкесии после пропажи несовершеннолетних брата и сестры. Поиски детей продолжаются, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, 16 июня, жительница Хабезского района Карачаево-Черкесии заявила в полицию о пропаже ее 13-летней дочери и шестилетнего сына. По данным следствия, примерно в 12 часов того дня дети с разрешения своей матери ушли с места своего проживания —животноводческой фермы, расположенной в 3 км от аула Бесленей — в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись.

«Проведенные поисковые мероприятия пропавших детей положительных результатов не принесли, их местонахождение не установлено, в связи с чем у органов следствия имеются достаточные основания полагать, что малолетние могли стать жертвой преступления», — отметили в СК.

В настоящее время в поисках детей участвуют спасатели МЧС, сотрудники полиции и Росгвардии, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также добровольцы из числа местных жителей — всего более 450 человек. Они обследуют русло реки и прилегающие территории лесного массива. Поисковые мероприятия также организованы на территории соседнего Краснодарского края.

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