Хартум, , 10:10 — REGNUM Власти Судана сформировали Комитет по расследованию факта обнаружения массового захоронения в одном из юго-восточных районов столицы страны, Хартума. Об этом передает ВВС Africa.

Предположительно, в захоронении находятся останки солдат срочной службы, которые были убиты в 1998 году, когда они пытались бежать из военного лагеря Эль-Элафон, чтобы присоединиться к своим семьям на мусульманском празднике Курбан-байрам.

Военный лагерь использовался для обучения призывников во время правления экс-президента Омара аль-Башира, который был свергнут в апреле 2019 года.

Южносуданское Радио Tamazuj сообщает, что призывники опасались «отправки на войну». Кроме того, они были возмущены решением руководства лишить их возможности проводить время со своими семьями во время мусульманских праздников.

Напомним, что Южный Судан получил независимость от Судана в июле 2011 года после того, как жители южной части проголосовали за независимость. Тем не менее, в образовавшемся государстве на протяжении десятилетий велась жестокая гражданская война, унесшая жизни 1,5 миллионов человек.