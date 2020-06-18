Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Улицу Авиационную в Екатеринбурге закроют для движения из-за прокладки теплотрассы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Водителям не удастся проехать по Авиационной до конца августа 2020 года. Им придется искать пути объезда.

Закрытие улицы пройдёт в два этапа. Сначала власти перекроют движение на перекрёстке улиц Авиационной и 8 марта (с 6 июля по 2 августа 2020 года), а на втором этапе — на перекрёстке Авиационной и Союзной (с 3 по 23 августа 2020 года).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти временно перекрыли площадь 1905 года в Екатеринбурге для проведения репетиции парада Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: Совместная репетиция парада в Екатеринбурге: фоторепортаж