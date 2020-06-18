Тамбов, , 10:04 — REGNUM Грозы при жаркой погоде прогнозируются в Тамбовской области 18 июня, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области.

«18 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди (0−3 мм) с грозой. Ветер восточный ночью 4−9 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы 15−17 м/с. Температура воздуха ночью 13−18°С, днем 26−31°С», — сообщили в МЧС.

18 июня на территории пяти районов Тамбовской области — Мичуринская и Мичуринского района, а также Петровского, Первомайского, Никифоровского и Мордовского районов прогнозируется IV класс пожарной опасности.