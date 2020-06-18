Благовещенск, , 10:01 — REGNUM Санавиация Амурской области получила новый вертолёт «МИ-8 АМТ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Вертолёт в область по госконтракту поставила авиакомпания «СКОЛ». Произведён он в 2019 году на Улан-Удинском авиационном заводе.

Борт полностью оснащён медицинским оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции лёгких, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом, кювезом для транспортировки новорождённых.

«Есть дозаторы, инфузионные и шприцевые насосы, которые позволяют проводить интенсивную терапию уже во время полёта», — уточнили в пресс-службе.

Новый вертолёт уже совершил и первый вылет. Бортом санавиации были доставлены медики в город Зея, где неотложная помощь требовалась нетранспортабельному пациенту.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Еврейской АО откроют профильные медицинские классы. Власти региона рассчитывают, что это поможет им решить кадровые проблемы в системе здравоохранения.