Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев решил самоизолироваться из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр самоизолировался. Он только сегодня решил уйти», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что тест министра на коронавирус показал отрицательный результат. Исполнять обязанности министра финансов будет его заместитель Татьяна Савельева.

Напомним, 18 июня проходит очередное пленарное заседание сената Казахстана, в котором должны принять участие члены правительства. Многие министры не приняли участие в заседании даже в режиме видеосвязи.

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