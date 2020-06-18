Хабаровск, , 10:04 — REGNUM В Хабаровском крае за два года потратят четыре млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения. На эти средства построят 38 новых водоводов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Уже в 2020 году новые водоводы будут построены в Хабаровском и Николаевском районах, в посёлках Гаровка-1 и Многовершинном. На уже существующих водоводах будут установлены станции очистки воды. В отдельных районах, таких, как Бикинский, будет проведена реконструкция системы водоснабжения. Также будет проведена реконструкция система водоснабжения в районах Комсомольска-на-Амуре. В текущем году уже построен и введён в эксплуатацию новый водовод в селе Аван Вяземского района.

Модернизация водоснабжения в регионе проводится за счёт средств нацпроекта «Обеспечение населения чистой водой».

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечить сахалинцев чистой питьевой водой намерены власти Сахалина за пять лет. Ситуацию по водоснабжению в регионе губернатор Валерий Лимаренко назвал «худшей в России».