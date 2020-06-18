Челябинск, , 09:50 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

От COVID-19 умерли женщины 87 и 95 лет, а также 71-летний мужчина. А от других причин ушли из жизни женщины 76 и 89 лет. У одной были сахарный диабет и гипертоническая болезнь, а у другой — инфекционно-токсический шок.

С начала пандемии в регионе умерли уже 100 граждан с коронавирусной инфекцией. Из них 67 — от ковида.

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