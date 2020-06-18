Москва, , 09:50 — REGNUM Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, ФосАгро продолжает выполнять свои обязательства в области охраны окружающей среды. Это генеральный директор компании Андрей Гурьев сообщил в ходе Саммита лидеров Глобального Договора ООН.

Саммит прошел накануне в онлайн формате. Объединив более трех тысяч представителей прав правительств разных стран, структур ООН, бизнеса и общественных организаций, он стал крупнейшим событием в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Цели устойчивого развитии ООН — матрица для роста бизнеса

В своем выступлении в ходе панельной сессии Национальной сети Глобального Договора в России, озаглавленной «Точка опоры: перспективы ЦУР» глава ФосАгро призвал мировое бизнес-сообщество объединить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией и её экономическими последствиями, укрепив диалог с наукой и государством. А председатель управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Александр Плакида отметил возросшую актуальность повестки устойчивого развития ООН в условиях охватившей мир пандемии коронавируса.

«В бизнесе говорят, что любой кризис — время возможностей, — подчеркнул Андрей Гурьев. — Сегодня пандемия заставляет человечество переосмыслить пути развития, переоценить приоритеты. Это шанс для всех нас, которым мы должны воспользоваться для перехода к устойчивой модели развития ради блага будущих поколений».

Гурьев заверил, что ФосАгро стремится и в условиях пандемии вносить вклад в достижение 10 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Предприятия компании работают без перебоев и поставляют минеральные удобрения клиентам из России и ещё 102 стран мира.

В прошлом году ФосАгро был присвоен статус одной из 36 мировых компаний-лидеров Глобального Договора. А на прошлой неделе ФосАгро и Продовольственная организация ООН (ФАО) запустили сеть почвенных лабораторий на Ближнем Востоке и в Северной Африке (RESOLAN NENA). Эта лаборатории станут частью глобальной системы, нацеленной на изучение и сохранение почвенных ресурсов планеты. В сотрудничестве с ЮНЕСКО российская компания на протяжении уже ряда лет реализует программу «Зеленая химия для жизни». Она нацелена на грантовую поддержку молодых ученых, ведущих разработки новых технологий, которые позволят снизить нагрузку на окружающую среду, сохранить природное многообразие и защитить здоровье человека.

«ЦУР ООН и принципы Глобального Договора являются матрицей для роста бизнеса, фундаментом взаимодействия после COVID-19. Поэтому успешный опыт компаний в области устойчивого развития очень релевантен», — заявил Гурьев.

Бизнес играет ключевую роль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите отметил, что человечество из-за пандемии столкнулось с новым вызовом в области здравоохранения, а также с экономическим и социальным кризисом. В этой связи он приветствовал участие в саммите представителей крупнейших компаний из разных стран, признающих важность глобального единства и международного сотрудничества.

«Сегодня Глобальный Договор ООН — это глобальное движение из 10 тысяч компаний, 3 тысяч НКО и 68 региональных сообществ. Все эти люди понимают, что бизнес играет ключевую роль в создании глобальной экономики, при которой общество и планета смогут благополучно развиваться. Вместе мы должны сфокусировать корпоративную ответственность на принципах устойчивого развития и объединиться ради лучшего мира», — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Устойчивое развитие — источник новых возможностей

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Наталья Стапран в своем выступлении на саммите отметила смещение ориентиров развития с числового выражения роста экономики в сторону его качественного аспекта, который может измеряться прогрессом в достижении 17 Целей устойчивого развития ООН.

«Сейчас тематика устойчивого развития приобретает особое значение. Мы считаем, что это источник новых возможностей. Это возможность перехода на новые бизнес-модели и выхода на новые рынки на всем спектре экономических направлений от продовольствия до образования, от транспорта до здравоохранения», — подчеркнула Наталья Стапран.

По ее словам, прогресс в области устойчивого развития — это важный репутационный фактор для бизнеса. Недостаточное внимание к нему может стать барьером для интеграции в международную экономику.

«Я хотела бы отметить вклад российского бизнеса в глобальную повестку устойчивости. И отдельно компанию «ФосАгро» и ее руководство, которые являются одним их наших локомотивов в реализации повестки устойчивого развития, — сказала Стапран. — У нас очень плодотворное и плотное взаимодействие».