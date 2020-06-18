Горно-Алтайск, , 09:49 — REGNUM Работников больницы Онгудайского района Республики Алтай обеспечили средствами индивидуальной защиты лишь после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщение о нарушении законов в сфере охраны труда в период эпидемии коронавируса поступило от регионального управления Роспотребнадзора. По итогам проверки прокуроры выяснилось, что работники учреждения не обеспечивались специальной одеждой и обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты.

«По данному факту прокурором района в адрес руководителя медицинского учреждения внесено представление, которое рассмотрено, в настоящее время нарушения устранены, средства индивидуальной защиты выданы, карточки учёта СИЗ заполнены», — отметили в прокуратуре.

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