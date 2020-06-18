Тбилиси, , 09:46 — REGNUM В Грузии выявили пять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в течение последних суток. Данные опубликовали 18 июня на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 893 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Восемь человек, болевших COVID-19, в течение суток были выписаны. Теперь их 739, что составляет 83% от всех выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 14 пациентов. На карантине, продолжают находиться 2710 человек, в стационаре — 267.

Стоит отметить, что на фоне снятия карантинных ограничений в Грузии правительство страны решило разработать перечень групп высокого риска. Для них введут обязательное тестирование на коронавирус. Своевременное выявление зараженных SARS-CoV-2 должно помочь быстрому лечению и воспрепятствовать распространению вируса.

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