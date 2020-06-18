Москва, , 09:50 — REGNUM Более 4,2 тысячи старшеклассников проходят предпрофессиональную подготовку в медицинских классах московских школ — в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ежегодно в московских школах растет количество учеников, проходящих медицинскую предпрофподготовку. «Благодаря повышению престижа медицинских профессий московские школьники все чаще принимают решение стать врачами», — считает Ракова.

Московские медицинские вузы (Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова), а также городские учреждения здравоохранения сотрудничают со школами и помогают ребятам в изучении микробиологии, биохимии, анатомии и нанотехнологий в медицине.

На сегодняшний день по профессиональным программам в медицинских колледжах Москвы обучается около 2,5 тысячи студентов.