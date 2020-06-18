Ташкент, , 09:45 — REGNUM Слухи о специальном завышении статистики по случаям заражения коронавируса в Узбекистане опроверг главный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков, сообщили 18 июня в Telegram-канале агентства по информации и массовых коммуникаций.

«Самое главное у нас нет основания скрывать болезнь», — сказал инспектор. Он добавил, что основной целью санитарной службы является бдительность населения, а не паника.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Узбекистане выявили 5697 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 4131 человек, скончались 19 пациентов.

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