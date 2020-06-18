Женева, Швейцария, , 09:41 — REGNUM Количество случаев заражения новым коронавирусом, подтверждённое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), превысило 8 млн. За сутки выявлено около 120 новых случаев, следует из обновлённых данных ВОЗ.

К 17 июня по всему миру было зарегистрировано более 8,06 млн случаев заражения, при этом более 440 тыс. человек скончались от последствий инфекции. За сутки медики зафиксировали 119 759 заражений и 5494 смерти.

Больше всего случаев заражения в регионе Северной и Южной Америки — почти 3,9 млн. В Европе — 2,4 млн случаев, в Восточно-Средиземноморском регионе — более 800 тыс.

По числу инфицированных на первом месте находятся США (2,9 млн человек), далее идут Бразилия (около 0,9 млн) и Россия (553 тыс. человек). В первую десятку также входят Индия, Великобритания, Испания, Италия, Перу, Иран и ФРГ.

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