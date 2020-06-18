Оренбург, 18 июня 2020, 09:37 — REGNUM В Оренбурге из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, отказались от проведения традиционного общегородского крестного хода в честь Табынской иконы Божией Матери, сообщает Оренбургская епархия.
По благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина 18 июня состоялся автомобильный крестный ход. Его участниками стало только духовенство местной епархии.
Ежегодно за девятую пятницу после Пасхи совершается празднование Табынской иконы Божией Матери.