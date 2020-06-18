Рамалла , , 09:42 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Палестине за минувшие сутки возросло на 39 и стало составлять 745. Об этом 18 июня рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения страны Май эль-Кела.

«Тридцать девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены за сутки», — заявила она и уточнила, что новые случаи были зафиксированы в окрестностях города Хеврон, в Иерусалиме, Рамалле и на Западном берегу реки Иордан.

Также эль-Кела сообщила, что в результате этого общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 745.

Кроме этого, министр добавила, что она намерена провести срочное совещание комитета по борьбе с COVID-19 после выявления такого количества новых случаев для изучения развития эпидемиологической ситуации в стране.

Отмечается, что число летальных исходов от COVID-19 в Палестине по-прежнему составляет три случая и что свыше 400 пациентов вылечились.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине выявили 829 случаев заражения коронавирусом.