Тамбов, , 09:36 — REGNUM 64 случая заражения коронавируса подтверждены за последние сутки в Тамбовской области, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.

«64 новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 42 женщины, 5 детей (девочки 5, 9, 13 лет, мальчики 12, 14 лет). Возраст взрослых от 23 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тамбовской области за период пандемии подтверждено 4152 случая заражения коронавирусом, в том числе 2103 уже выписаны. 18 пациентов скончались, в том числе двое вошли в статистику за минувшие сутки. В больницах находятся 499 человек, из них диагноз «пневмония» у 412.

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