Тамбов, , 09:31 — REGNUM Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Тамбовской области за последние сутки, данные 18 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

69-летняя жительница Тамбова, страдающая ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, атеросклеротическим кардиосклерозом с нарушением ритма, сахарным диабетом, ожирением IV cтепени, поступила в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19 уже в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, на 13 день с момента госпитализации пациентка скончалась.

Также в Центре для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19 скончалась 63-летняя жительница Тамбовского района. Женщина, страдающая гипертонической болезнью, стенозирующим атеросклерозом аорты и коронарных артерий, ожирением, была госпитализирована с пневмонией. Проходила лечение в реанимации, была подключена к аппарату ИВЛ. Спасти врачи пациентку также не смогли.

Всего в регионе за период пандемии скончались 18 пациентов с положительными тестами на коронавирус.

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