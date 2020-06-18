Киев, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 829 случаев заражения коронавирусом, сообщил 18 июня специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По последним данным, всего за время пандемии на Украине выявили 34 063 случая заражения, от последствий, вызванных коронавирусом, скончались 966 человек, более 15 тыс. пациентов уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении карантинных ограничений на Украине до 31 июля. Он также отметил, что в данный момент суточный прирост числа заразившихся коронавирусом каждый день бьёт рекорды.

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