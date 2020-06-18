Москва, , 09:29 — REGNUM Эксперты Роскачества планируют провести анализ не только вин российского производства, но и импортных, которые представлены в России. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что таким образом Роскачество расширит охват исследований в рамках проекта «Винный гид».

В подготовленном Роскачеством аналитическом докладе говорится, что вина из российского винограда на сегодняшний день занимают лишь небольшую долю рынка.

«Для наиболее полного исследования… Роскачество планирует провести анализ не только вина российского производства, но и импортного вина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества рекомендовали при выборе вина и определении его качества не полагаться на советы из интернета, пытаясь определить хорошее или плохое вино в домашних условиях, а лучше обратить внимание на внешний вид, аромат и вкус напитка. Так, хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском. К примеру, белое сухое — светло-соломенным или бледно-золотистым цветом.

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