Элиста, , 09:25 — REGNUM Восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калмыкии за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.

28 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выписаны с выздоровлением, статистика по смертности за сутки не изменилась. В тяжёлом состоянии на 18 июня находятся десять пациентов, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за период пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 1300 человек, 934 из них выздоровели. 20 пациентов скончались.