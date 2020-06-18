Ташкент, , 09:24 — REGNUM Жители Узбекистана купили 12 799 квартир в Ташкенте с апреля 2020 года, сообщили 18 июня в пресс-службе министерства юстиции республики.

За отчетный период жители республики заключили 2052 договоров купли-продажи квартир в Ташкентской области. Таким образом, количество сделок составило 14 851. Около 70% сделок оформлено с жителями не из Ташкента и Ташкентской области.

Отметим, резкий рост сделок купли-продажи жилья в столице Узбекистана связан с отменой ограничений для жителей других регионов. С 1 апреля 2020 года отменен запрет на покупку жилья в Ташкенте и Ташкентской области жителями других регионов.

Кроме того, с 20 мая 2020 года отменена пятипроцентная пошлина за удостоверение договора купли-продажи квартир в новостройках жителями других регионов.

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