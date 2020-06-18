Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве на крыше спортивной арены «Лужники» с 20 июня открывается смотровая площадка, сообщается на сайте Стройкомплекса.

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Прогуляться по крыше стадиона можно будет с пятницы по воскресенье. Достопримечательности Москвы можно будет увидеть с высоты 57 метров.

Билет на экскурсию по крыше «Лужников» стоит 900 рублей. Принять участие в прогулке могут не более 10 человек. Дети младше 14 лет не допускаются.

Как сообщало ИА REGNUM, стадион «Лужники» является одним из претендентов на звание лучшего стадиона в мире по версии испанского издания Marca.

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