Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Телеведущий Иван Ургант высмеял уральского схиигумена Сергия, которого обвиняют в захвате Среднеуральского женского монастыря. Юморист высказался в рамках программы «Вечерний Ургант».

Ведущий обратил внимание, что в монастыре оказались олимпийский чемпион Павел Дацюк и член «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

«Это первая новость, которая объединила «Матч ТВ», «СТС» и телеканал «Спас», — сказал Ургант.

Он поинтересовался, не отреклись ли от Соколова и Дацюка в Федерации хоккея и в «Уральских пельменях», как это сделали оренбургские казаки в отношении тех своих собратьев, что пришли к Сергию.

Также юморист пошутил, что коронавирус, который Сергий считает порождением евреев, действительно они и создали с помощью вышек «пятьджит».

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