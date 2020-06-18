Псков, , 09:23 — REGNUM За последние сутки в Псковской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на десять случаев меньше, чем днем ранее. Власти региона заговорили о возможном смягчении карантинных мер, если динамика снижения продолжится.

Как сообщили в областном оперативном штабе, к 18 июня в Псковской области общее количество выявленных фактов заражения составляет 2088 случаев. Выздоровели и выписаны за время пандемии 679 человек, в том числе 40 — за последние сутки. Скончались 19 пациентов. Обследовано на коронавирус около 34,5 тыс. жителей.

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, «ситуация на этой неделе значительно выправилась, но это, безусловно, не повод расслабляться».

Продолжают выявляться новые случаи в трёх очагах COVID-19: на Великолукском мясокомбинате, в Моринском психоневрологическом интернате и в Порховской межрайонной больнице.

«Тем не менее в целом эпидемиологическая обстановка идёт на улучшение. Рассчитываем, что при сохранении аналогичной динамики сможем перейти к первому этапу снятия ограничительных мер», — обнадежил губернатор Псковской области.

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании оперативного штаба.

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